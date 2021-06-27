"أمي تعبانة ارجو الدعاء".. تطور غير سار في حالة دلال عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شهدت الساعات الأخيرة تطورات غير سارة في حالة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، التي تعاني من اتنكاسات ومشاكل حقيقية في التنفس، و طالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز قائلة :"ارجوا الدعاء لأمي تعبانة، يارب".

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى بحالة غير مستقرة، بسبب التليف، والضرر الذي اصاب مساحة واسعة من الرئيتين نتيجة للاصابة بفايروس كورونا.

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