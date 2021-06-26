عائلة الرئيس المصري الراحل تطالب بالدعاء.. جيهان السادات في العناية والحالة حرجة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قال محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، إن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، حرجة، داعياً الشعب المصري مواصلة الدعاء لزوجة الرئيس الراحل بالشفاء العاجل.

وأكد محمد أنور عصمت السادات، حسب موقع اليوم السابع، أن «الزيارة ممنوعة تماماً عن جيهان السادات حتى للمقربين، وأبناؤها يطمئنون عليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجون، وهي مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة».

وأكمل السادات: «الأطباء الذي يتابعون حالة جيهان السادات يقدمون لها كل ما يمكن تقديمه من الناحية الطبية، ولكن الشفاء بيد الله، ولذلك ندعو أهالينا من الشعب المصري مواصلة الدعاء، وأن يمنّ عليها بالشفاء».

يشار إلى أن جيهان السادات تعرضت مؤخراً لأزمة صحية، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المراكز الطبية في مصر.

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