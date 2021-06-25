ضجة بسبب رفض علاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح في أمريكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار قرار المكتب الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض علاج الفنانة الكويتية انتصار الشراح، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مناشدات للحكومة الكويتية، بالتدخل لعلاج الشراح، ونقلها إلى أمريكا في أقرب وقت.

كما طالبوا بمراعاة ظروفها الصحية والنفسية، "خاصة أنها فنانة قدّمت الابتسامة والضحكة للجمهور".

وذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية، أن مازن التميمي زوج الفنانة انتصار الشراح "يعيش هذه الأيام في حيرة من أمره بعد أن اعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية عن عدم قبول حالة علاج زوجته انتصار الشراح في مستشفى مايو كلينك".

وأضافت الصحيفة، أن "إدارة العلاج بالخارج، منحت التميمي الموافقة بعد أن خاطب المستشفى وأرسل له كافة التقارير الطبية الخاصة بزوجته بالإضافة إلى التحاليل المطلوبة، لكنه صدم من رد المكتب الصحي الموجود في أمريكا بعدم استقبال الحالة دون ذكر أي أسباب في الرد المرسل من قبلهم".

يشار إلى أن الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى الأميري بالكويت منذ أربعة أشهر، بعد وعكة صحية ألمّت بها.

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