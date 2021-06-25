أحمد السقا متفاعلا مع لحية محمد صلاح الجديد: كده هندخل على شغل بعض

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تفاعل النجم المصري أحمد السقا، مع الشكل الجديد الذي أطل به محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب المصري، حيث أطل على جمهوره الكبير، بلحية شقراء، وبدت هذه الإطلالة الجديدة تشبه إطلالة أحمد السقا في فيلم "هروب اضطراري"، وظهر السقا بنفس اللحية الشقراء.

هذا التشابه دفع أحمد السقا إلى التعليق ممازحا على الصورة قائلا: "كدا هندخل على شغل بعض"، وأرفق التعليق بإيموجي ضاحك. ولاقى "لوك" صلاح إعجاب العديد من متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بلون لحيته، واعتبر البعض أنها غيرت ملامحه بشكل كبير، وكذلك أبدى العديد من الفنانين إعجابهم، أبرزهم الفنانة رانيا يوسف التي تركت له تعليقاً عبارة عن قلوب، وكذلك الفنانة منى ممدوح، والممثل محمود حجازي، وغيرهم.

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