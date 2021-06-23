32 يوما مرت على رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز لاتعلم.. شهادات في حالتها الصحية الراهنة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

32 يوما مرت على رحيل الفنان سمير غانم، ولا زالت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاته، وبسبب حالتها الصحية غير المستقرة، حيث يشهد وضعها "تحسنا بطيئا وغير مبشر" بحسب شهادات عدد من الأطباء أشرفوا على وشعها الصحي، وتبذل العائلة جهدا كبيرا لاخفاء الامر عنها بمساعدة الفرق الطبية.

وبحسب شهادات تناولتها وسائل إعلام مصرية نقلا عن اطباء داخل المستشفى الخاص الذي تعالج فإن دلال عبد العزيز لاتزال تعاني من مشاكل كبيرة في الرئة، ومازالت بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي، لأن التليف الرئوي يحتاج إلى فترة طويلة من العلاج، وهي لاتزال موضوعة على جهاز "هاي فلو نزيل".

وكشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحافية، إن تحسن دلال تدريجي وبطيء، لكنها لا تستطع التخلي عن الأوكسجين الصناعي حتى الآن.

وقال الفنان الشاب عمرو وهبة : " مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر".

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