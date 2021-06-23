محمد رمضان يطلب التحقيق رسميا في واقعة الإساءة إلى سميرة عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارت اليوم

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، دكتور أشرف زكي، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين مدير أعمال وشقيق الفنان محمد رمضان، محمود رمضان، بشأن واقعة الإساءة للفنانة سميرة عبد العزيز من خلال رسالة كشفت عن تلقيها من محمد رمضان عبر تطبيق " واتس أب".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس،"كلمني محمود رمضان أخو محمد رمضان، وقال لي محمد يطلب التحقيق رسميا لإن ده حساب مزيف". وأضاف زكي نقلا عن شقيق محمد رمضان" عمره ما عمل كده، ومحصلش ده، كل التقدير والاحترام للأستاذة الكبيرة لكن ده محصلش من محمد، ولو ده حصل محمد يرجو تحويل الموضوع للتحقيق ولمباحث الإنترنت".

وأوضح أشرف زكي أن الإجراء في حالة الإساءة لرمز من رموز النقابة هو الشطب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news