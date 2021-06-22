دلال عبد العزيز..هذا هو وضعها الصحي حاليا

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية وأحد المشرفين على الوضح الحالي للفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى عن آخر تفاصيل حالتها الخاصة، وسبب بقائها طويلا داخل المستشفى.



وقال المصدر لصحيفة "الوطن" إنها تتحسن لكن ببطء شديد، حيث تأثرت رئتها بشكل كبير بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت الحالة تستدعي وضعها على أجهزة التنفس الصناعي لإمدادها بالأكسجين.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تحتاج إلى وقت للتعافي، بعد تليف الرئة، وهي موضوعة على جهاز تنفس صناعي، مؤكدا أنها حتى اللحظة لا تعلم بوفاة زوجها الراحل سمير غانم، وهناك تشديد كبير من أهلها خاصة بناتها وأزواجهن، بأن يكون الطاقم الطبي أو التمريض حريصين على ألا يتحدثوا عن زوجها الراحل أمامها.

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