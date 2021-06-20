رسالتان من دنيا وإيمي سمير غانم في يوم الأب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

برسالتين حافلتين بالمشاعر الصادقة والدعوات بالرحمة لوالدهما الراحل، أحيت الفنانتان دنيا سمير غانم وأختها إيمي سمير غانم، مناسبة يوم الأب العالمي الذي يصادف 21 يونيو.

وكتبت دنيا سمير غانم على حسابها بـ«تويتر» اليوم الأحد: «كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك وكلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع، بحبك أوي، ربنا يرحمك».

بينما قالت إيمي سمير غانم على حسابها بـ«إنستغرام» «بحبك يا أغلى حب في حياتي».

وحظيت كلمات الفنانتين بتفاعل كبير من متابعيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تذكروا النجم سمير غانم الذي رحل في مايو الماضي، بعد أن أسعد على مدار سنوات طويلة الملايين، ورسم البسمة على وجوه أجيال.

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