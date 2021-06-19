سميرة عبدالعزيز ترفض مقاضاة محمد رمضان وتدعو له بالهداية.. والنقيب: الموقف لن يمر

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن أزمة الفنانة سميرة عبدالعزيز والنجم محمد رمضان بدأت تأخذ منحنى أكثر مما كان متوقعاً، فبعد تصريحات الفنانة القديرة بأن محمد رمضان أهانها بسبب رفضها تجسيد دور والدته في مسلسل «ابن حلال» إثر ردها: «مش ممكن أخلف واحد زي ده أنا عملت أم الشعراوي وأدوار لها تاريخ فهل يمكن عمل دور أم بلطجي؟»، ما تسبب - حسب قولها- بإرسال رمضان لها عبارات مهينة عبر «واتس أب» مثل: «يا شحاتة أنا باخد ٢٠ مليون وإنتي بتاخدي ٢٠ ألف جنيه»، وغيرها من العبارات غير اللائقة والسباب الصريح.

وأثارت هذه التصريحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعدت ردود الفعل ضد محمد رمضان، وإهانته للفنانة الكبيرة سناً وتاريخاً.

وبعد حالة الغليان خلال الساعات الأخيرة، اعتذر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، عما بدر من محمد رمضان في حق سميرة عبدالعزيز.

وقال زكي في بيان عبّر فيه عن موقف النقابة «أعتذر كثيراً للفنانة سميرة عبدالعزيز عن الإهانة التي تعرضت لها على يد محمد رمضان، وأنا ومجلس النقابة نتقدم بالاعتذار للفنانة الكبيرة عما حدث معها؛ خاصة أننا عرفنا متأخرين عن الواقعة، ولم يصلنا أي علم من قبل حيث لم تكشف الفنانة عن هذه الأزمة من قبل وإلا كان هناك تصرف آخر منذ وقوع المشكلة».

وشدد زكي على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى أن مجلس إدراة النقابة وجموع الفنانين المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمزاً كبيراً من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبدالعزيز.

من جانبها، أعربت الفنانة عن حزنها الشديد، بسبب سببّ محمد رمضان لها، بعد اعتذارها عن المُشاركة معه في عمل درامي.

وقالت فى تصريحات صحافية،: «مردتش على الشتايم بتاعته ومش هرفع عليه قضية.. أنا اعتبرت الموضوع منتهي بس ربنا يهديه ويرشده لطريق الخير».

وأضافت: «هو خد الموضوع على نفسه، رغم إنّ الاعتذار ده حريتي الكاملة وأنا حرة، وكنت هعتذر عن المسلسل حتى لو مش هو البطل

وأنا متعجبة من تناول السوشيال ميديا للواقعة، فرغم اني تعرضت للإهانة على يد رمضان ولم أتحدث منذ سنوات لكن بحديثي الأخير فوجئت أن بعض الناس شتموني وآخرين دافعوا عني».



وأشارت سميرة عبدالعزيز إلى أن هناك مشكلة حدثت أدت لكل هذا الموقف وهي أن بعض تصريحاتها الصحافية السابقة في أعقاب رفضها لمسلسل «ابن حلال» قد تم تحريفها «حيث قلت أنا أرفض تجسيد دور أم بلطجي بعدما جسدت دور أم الشيخ الشعراوي، وتم التحريف ليتحول كلامي لإهانة لشخص رمضان، والتنمر عليه، رغم أن رفضي عمل فني لا يعتبر تجريح في شخص البطل ولا موقف شخصي على الإطلاق».

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