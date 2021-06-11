حزن كبير بالوسط الفني.. زكي فطين عبدالوهاب يعلن إصابته بورم في المخ

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني في مصر، بعد إعلان الفنان زكي فطين عبدالوهاب عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، مساء أمس الخميس في ساعة متأخرة، مطالباً جمهوره وأصدقاءه بالدعاء له.

وكتب زكي - ابن الفنانة ليلى مراد والممثل في الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية - عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشتف للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء».

وهذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها زكي فطين بمرض السرطان، فقد أصيب من قبل بالمرض، وشفي منه، وشارك فى الموسم الرمضاني الأخير، في مسلسل «كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف وإدوارد وآيتن عامر، ولم يعرف أن المرض هاجمه مرة أخرى بهذه الشراسة ليصل إلى تلك المرحلة.

وتضامن عدد كبير من النجوم وصناع الفن في مصر مع زكي فطين وتمنوا له الشفاء، وتصدر الحديث عنه والدعاء له مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

ولم يعلن الفنان عن خطته العلاجية ولا الحالة الدقيقة، وهل سيمكن ملاحقة المرض ما سبب حالة من الخوف والبحث لدى محبيه لمحاولة فهم أبعاد المرحلة المرضية التي يمر بها.

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