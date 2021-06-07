يسرا في أول ظهور بعد أزمة رقصها يوم جنازة سمير غانم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

شاركت الفنانة يسرا في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان اللبناني راغب علامة، بأحد المطاعم الكبرى، وهو أول ظهور عام للفنانة، بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها عقب حضورها حفل زفاف ورقصها مع عمرو دياب بعد ساعات من مشاركتها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

ووقفت يسرا خلال فيديو بثته الإعلامية بوسي شلبي إلى جوار علامة الذي قبل رأس يسرا شاكرا إياها على حضور حفل عيد ميلاده إلى جانب زوجته، وقالت موجهة حديثها لـ«بوسي» عن «علامة»: «أنا قلتله أول ما دخلت هابي بيرث داي.. أنا بعشقه».

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