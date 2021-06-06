وفاة المخرج السوري محمد فردوس أتاسي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي المخرج السوري محمد فردوس أتاسي عن عمر 79 عاما متأثرا بمضاعفات كورونا، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ونعت نقابة الفنانين ووزارة الإعلام في سورية المخرج محمد فردوس أتاسي، الذي توفي إثر تدهور وضعه الصحي وكان أتاسي أصيب بالفيروس منذ 5 أيام.

ويعد الأتاسي واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو من مواليد حمص عام 1942، درس الإخراج السينمائي في تشيكوسلوفاكيا، وحاز درجة الماجستير.

حصل على عدد من الجوائز في مهرجانات: القاهرة، وطهران، والرياض، وتونس، وبراغ.

من أعماله: "أحلام منتصف الليل"، "اللوحة السوداء" "مذكرات عائلية"، "الطبيبة" "مذكرات عائلية"، "ياقوت الحموي"، "المحكوم"، "ثلوج الصيف"

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