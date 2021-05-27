ياسر العظمة يحصل على الجنسية الإماراتية ويشكر حكومة الإمارات

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

أعلن الفنان السوري ياسر العظمة عن حصوله على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، شاكرا على ذلك دولة الإمارات حكومة وشعبا.

وكتب العظمة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنها الإماراتْ ... شمسُ الخليجِ الساطعة

تحتضنُ المهاراتْ ... والمواهبَ المبدعة

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية".

وشكر العظمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على هذه المكرمة، وقال: "شكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات.. حفظ الله سموه وحفظ شعب الإمارات الشقيق".

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