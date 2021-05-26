لص يحاول سرقة منزل إلهام شاهين

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على لص تسلق سور فيلا الفنانة الهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن التحريات أوضحت أن الادارة العامة للمباحث بالجيزة تلقت بلاغاً من الفنانة الهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه، واخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

من جانبها أوضحت شاهين أن حارس الفيلا أبلغها عن طريق الهاتف، أنه يحاول الإيقاع بلص تسلق سور الفيلا.

وأضافت الفنانة المصرية أنها قامت بابلاغ السلطات على الفور بالواقعة، موضحة أنها لم تكن متواجدة في مكان الحادث، حيث أنها لا تسكن في هذه الفيلا حاليا.

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