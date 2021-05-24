بالفيديو. سر رفض الراحل سمير غانم للتعاون مع عادل امام في "أمير الظلام"

المصدر: مروة سليم - دبي

أعادت قناة النهار المصرية نشر بعض المقاطع على موقع "يوتيوب" من حلقة سابقة كان ضيفها الفنان الراحل سمير غانم.

وأوضح الراحل خلال استضافته في برنامج ليلة حمرا المذاع عبر فضايئة "النهار" المصرية الذي تقدمه الإعلامي سمر يسري، ردأ على سؤال من مقدمة البرنامج عن السبب وراء رفضه لدور ثانوي مع الفنان عادل إمام على الرغم من قبوله بعض الأدوار غير الرئيسة في أفلام أخرى مع بعض النجوم الشاب، أنه رفض دور قدمه له الفنان الكبير عادل إمام في فيلم أمير الظلام، بسبب صغر مساحته، كما أنه لم يحز على إعجابه.

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