تسجيل صوتي منسوب لسميرغانم قبل دخوله المستشفى

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشرت صحيفة الوطن المصرية تسجيلا صوتيا للممثل المصري الراحل، سمير غانم، كان قد سجله قبل وفاته، الخميس الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن الرسالة الصوتية أرسلها الممثل لصديقه الشاعر، إسلام خليل، قبل دخوله مستشفى في القاهرة جراء متاعب في الكلى وإصابته بالفيروس.

وتنبأ غانم في التسجيل بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان قائلا: "بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد، أنه جاي، مش عارف، معنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة، بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة":

وكان الممثل قد نقل للمستشفى في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وظل فيها حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما.

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