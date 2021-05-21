فيديو يوثق لحظة نقل جثمان سميرغانم من مستشفى الصفا بحضور ابنتيه دنيا وإيمي

المصدر: متابعة - الامارات اليوم

تداولت وسائل إعلامية مصرية، ومنصات التواصل الإجتماعي، فيدو يوثق لحظة نقل جثمان الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية أمس، من مستشفى الصفا بالمهندسين إلى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس حيث لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وظهرت في الفيديو ابنتيه دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم ، خلال نقل الجثمان، ورافقه داخل السيارة التي نقلته إلى المسجد المشير، ابنتيه والفنان حسن الرداد زوج إيمى والمذيع رامى رضوان زوج دنيا.

وحضر تشييع الجثمان رغم الإجراءات الإحترازية بسبب فايروس كورونا من الفنانين كل من ميرفت أمين، ويسرا، وسماح أنور، سمير صبري، محمد حماقي، وروجينا، ورامي صبري، وهناء الشوربجي، وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والمخرجة إيناس الدغيدى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وعدد آخر كبير من النجوم، كما شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مراسم الجنازة.

ورحل النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

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