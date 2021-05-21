بالصور.. تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم

شيع العديد من نجوم الفن في مصر، وعدد كبير من محبي الفنان المصري سمير غانم، جثمانه إلى مثواه الأخير.

وحضر تشييع الجثمان من الفنانين كل من ميرفت أمين ويسرا وسماح أنور ومنير مكرم والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي عمرو الليثي والمخرجة إيناس الدغيدى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما كان من بين الحضور الفنان سمير صبري والمطرب محمد حماقي وروجينا والأنبا بطرس دانيال، ورامي صبري وهناء الشوربجي وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد آخر كبير من النجوم، كما شاركت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مراسم الجنازة.

وكان الفنان الكوميدي المصري سمير غانم قد رحل أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، عقب صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، وتطور في إصابته بأمراض الكلى.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان سمير غانم، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وقد تم الانتقال بالجثمان إلى مقابر الأسرة (الوفاء والأمل) في منطقة مدينة نصر.

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