كارين رزق الله تصف تجربتها في"مسلسل 350 غرام" ب"الزلّة المهنية"!

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أعربت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عن ندمها من المشاركة في بطولة مسلسل "350 غرام" الذي تصدت فيه إلى البطولة النسائية مع الممثل السوري عابد فهد والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني المنصرم.

وأكدت كارين، أن النتائج التي رأتها في أول مشاركة لها ضمن مايسمى الدراما العربية المشتركة مخيبة، وصفتها ب "الزلّة المهنية" كاشفةً عن رماية الشخصية وعدم تأثيرها الفعلي في الأحداث، وقالت في تصريحات لمجلة "لها" أن العمل مكتوب أساسا لعابد فهد وحين قرأت الحلقات الأولى تحدثت مع كاتبة العمل لتطوير الشخصية، لكن ذلك لم يحدث، ورغم ذلك حاولت جهدها أن تقدم الشخصية بشكل جيدة لكنها مسار الحكاية وطبيعتها لم يعطها المجال لذلك.

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