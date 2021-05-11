آخر التطورات الصحية لحالة الفنان سمير غانم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواصل مستشفي العزل الصحي، وضع الفنان الكبير سمير غانم، على أجهزة التنفس الصناعي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وتسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزء كبير من الرئة، ويعاني حاليًا من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، أمس الاثنين، الشائعات المتداولة عن وفاة الفنان سمير غانم، وكتب عبر حسابه الشخصي، على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «ياخوانا الرحمة من الشائعات، احنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح الوضع لايزال حرجا».

فيما علق الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، على الشائعات أيضًا، وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم، نرجو من الجميع عدم تداول أو نشر أي خبر أو بوست بخصوصه أو حماتي الأستاذة دلال عبدالعزيز، إلا ما يتم نشره هنا على صفحتي أو صفحة رامي رضوان».

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد نفى الأخبار المتداولة التي تفيد بوفاة الفنان سمير غانم، مشيرا إلى أن حالته كما هي.

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