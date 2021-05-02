عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز: ادعوا للفنانين الكبيرين

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر تطورات الحالة الصحية لعائلة الفنان الكبير سمير غانم، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز قد نقلت منذ ثمانية أيام إلى العناية المركزة نظراً لحالتها غير المستقرة، معرباً عن قلقه على صحة النجمة المصرية خصوصاً أن المسحة الثانية جاءت إيجابية.

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، الليلة الماضية، أن سمير غانم نقل هو الآخر، أول من أمس، إلى المستشفى لكن حالته مستقرة إلى حد ما. وطالب الجميع بالدعاء للفنانين الكبيرين بالشفاء، لافتاً إلى أنهما «من الناس اللي بتنور حياتنا».

وأشاد بأداء النجمة دلال عبدالعزيز في حلقة أمس من مسلسل «ملوك الجدعنة»، إذ أبكت المشاهدين في هذه الحلقة المؤلمة على حد تعبيره، مستعرضاً مشهداً مؤثراً للفنانة التي تؤدي فيه دور أم الفنان عمرو سعد بالعمل الرمضاني.

وذكر عمرو أديب أن عائلة غانم قد أصيبت بهذا الفيروس، وتحسنت حالة دنيا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد، داعياً الجميع إلى الحذر، وأخذ الحيطة على أنفسهم، وكذلك على المقربين.

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