«كورونا» يطيح بمسلسل«عالم موازي».. دنيا سمير غانم خارج السباق الرمضاني

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد الأزمة الكبيرة التي تعرض لها مسلسل «عالم موازي» للفنانة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وهشام جمال، وشيماء سيف، بعد ثبوت اصابة عدد كبير من أسرة المسلسل بفيروس كورونا وعلى رأسهم نجمة العمل دنيا ووالدتها دلال، خرج المسلسل من السباق الرمضاني لعدم امكانية معاودة التصوير مرة أخرى، الأمر الذي يضع الشركة المنتجة في ورطة حقيقية حيث كان يفترض ان يعرض العمل في النصف الثاني من رمضان عقب مسلسل «أحسن أب» لعلي ربيع، وتبحث الجهة العارضة عن مسلسل بديل.

حاول المخرج هشام جمال انقاذ الموقف بتصوير عدد من المشاهد لحين عودة بعض الممثلين الآخرين وباشراف المخرج المنفذ لكن تبين ان المخرج المنفذ نفسه ومعظم الممثلين الاخرين مصابين أيضا بفيروس كورونا ومن المستحيل التصوير بأي منهم في الوقت الحالي وبالتالي لا محالة من الخروج من الموسم الرمضاني

وأكدت مصادر مقربة من دنيا أنها في حالة جيدة ولم تتدهور صحتها كما أشيع وهي خاضعة ووالدتها دلال عبد العزيز في العزل الصحي، بعيدا عن أفراد وعلى رأسهم الفنان سميرغانم.

يذكر أن مسلسل «عالم موازي» يشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

و كان آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل «بدل الحدوتة 3» في رمضان قبل الماضي، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في ثلاث حواديت كل حدوتة من عشر حلقات وباسم مختلف.

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