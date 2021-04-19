"جزمة أركان فؤاد".. تحرج رامزجلال

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

عبرت الفنانة المصرية، نادية مصطفى، عن استيائها من سخرية الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار" من زوجها الفنان، أركان فؤاد.

وقالت نادية مصطفى: "في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فكرة التنمر والتحرش يأتي برنامج يصرف الملايين للتحريض على التنمر والتحرش".

وتابعت: "احنا كعيلة في حالنا وماشيين جنب الحيطة ومحترمين نفسنا، فنلاقي ولا لينا ولا علينا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف على كرشه ولبسه ثم يختم حديثه بقوله "ما أنت لازم تقع عشان لابس جزمة أركان فؤاد". بحسب صحيفة "المصرية".

وأضافت مصطفى، لبرنامج "التاسعة"، أن زوجها أركان فؤاد فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام، ولم يخطئ في حق أحد.

وتابعت: كلمت الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقولت له هتجيب حق نادية مصطفى وأركان فؤاد إزاي؟ أنا منمتش طول الليل وأركان مستاء ومتضايق وبنتي كتبت على الفيس وحياة جزمة أبويا لجيب حقه، أنا عاوزة أي حاجة غير إن رامز يعرف قيمة أركان وأنه غلط في حقه ويعتذر له".

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