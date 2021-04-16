إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيبت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية أن عددا من طاقم عمل مسلسل "عالم موازي" تمت إصابته بفيروس كورونا المستجد منهم الفنانة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز والمنتج ومخرج العمل هشام جمال.

وتخضع دنيا سمير غانم ووالدتها للعزل المنزلي، وتتناولان البروتوكول العلاجي المقرر لمرضى كورونا من جانب وزارة الصحة المصرية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news