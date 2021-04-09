نجوى فؤاد تكشف عدد أزواجها: رقصت في عرس طليقي من أعز صديقاتي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد، قائمة الأكثر بحثا على محرك "غوغل"، بعد تصريحات لها عن عدد زيجاتها الحقيقي، وكشفت فؤاد حقيقة تجنيدها من قبل المخابرات المصرية، وذلك في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت فؤاد: "تزوجت في حياتي 6 مرات مش 10 زي ما بيقول البعض"، وتابعت: "فين الوقت ياريت كان فى وقت كانوا يبقوا 20". وأوضحت أنه لو عاد بها الزمن كانت ستكمل حياتها مع الموسيقار أحمد فؤاد حسن، لأنه هو من رباها وساعدها في دخول مجالها الفني.

وكشفت أنها أجبرت على الرقص في عرس أحد أزواجها السابقين من أعز صديقاتها، لكنها كانت "أحلى رقصة في حياتى كلها".

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