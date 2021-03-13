الداخلية الكويتية: استدعاء الفنان طلال سام بعد تهم بتحريض الأطفال على الانتحار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنهتم استدعاء الفنان طلال سام بعد اتهامات بـ "تحريض الأطفال على الانتحار" من خلال بث مباشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وذكرت الداخلية الكويتية في تغريدة على تويتر إنها استدعت "الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكان انتشر على مواقع التواصل مقطعا للفنان طلال السمندان المعروف بـ "طلال سام" يقوم فيه الأخير برمي هاتفه المحمول أثناء البث المباشر من الطابق الثاني، بعد أن كان يقول "جاهزين يا أطفال".

وعلقت امرأة بقولها إن طلال سام "يكلم الأطفال للانتحار من خلال رمي أنفسهم من الأعلى"، مشيرة إلى أنها حذرته من قبل بعد أن كررها أكثر من مرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news