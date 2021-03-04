وفاة الفنانة المصرية ليلى الإسكندرانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت الفنانة المصرية ليلى الإسكندرانية، مساء امس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وأكد رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية في مصر، إبراهيم عمران، وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية التي تعرضت لأزمة صحية في أيامها الأخيرة.

وأوضح عمران، في تصريحات صحفية، أن أسرتها "لن تتلقى العزاء، تنفيذا لتوجيهات الدولة المُتعلقة بإلغاء التجمعات وسرادق العزاء بسبب فيروس كورونا".



وشاركت الممثلة الكومبارس نادية الإسكندرانية في العديد من الأعمال الفنية طوال السنوات الماضية وأبرزها أفلام "طيور الظلام" و"الناظر"

و"اضحك للصورة تطلع حلوة" و"عبود على الحدود" و"الناظر" و"جاءنا البيان التالى" و"غبى منه فيه" وغيرها من الأفلام، أما المسلسلات

فشاركت في "عائلة ونيس" "حديث الصباح والمساء" و"عائلة الحاج متولى" و"زيزينيا" غيرها.

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