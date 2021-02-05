وفاة الفنان المصري عزت العلايلي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي، اليوم، الفنان المصري عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاماً.

وقال أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، إن الجنازة ستشيع بعد صلاة العصر من منطقة "دريم لاند" بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ، خصوصاً أن اتصالاً هاتفياً جمعه بالراحل مساء أمس الخميس، وكان يتحدث عن تطلعات فنية ونيته القيام بأمور عدة، ليفاجأ بعدها بنبأ وفاته، الذي أعلنه نجله محمود العلايلي صباح اليوم.

والفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تلفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك، ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات"، و"أهل القمة"، و"المنصورية"، و"التوت والنبوت"، وفى المسرح شارك فى مسرحيات عدة من أهمها "أهلا يا بكوات"، و"ثورة قرية".

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