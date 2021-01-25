"عبلة الكحلاوي" تجتاح "تويتر".. وفنانون ومغردون: "الله يرحمك يا حنونة"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم الداعية المصرية #عبلة_الكحلاوي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب ساعات على إعلان نبأ وفاتها مساء أمس، عن عمر 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى مجموعة من الفنانين والاعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الكحلاوي على صفحاتهم، معبرين عن حزنهم على رحيل الكحلاوي التي وصفها الغالبية بـ "الحنونة".

وقالت الاعلامية نشوى الرويتي في حسابها على "تويتر": "الله يرحمك يا حبيبتي و صديقتي. الله يرحمك يا حنونه يا غالية. الله يرحمك و يغفر لك و يرفع منزلتك عنده مع عباده الصالحين. الله يرحمك كلماتك ترن في اذني و دعواتك لي احس بها في قلبي. لن انساك ابدا".

كما نعت الاعلامية وفاء الكيلاني الكحلاوي قائلة: "رحم الله رُوحآ أحبتهُ وتاقت شوقآ إلى رؤياه.. الدكتورة #عبلة_الكحلاوي في ذمة الله".

كما غردت الفنانة حنان الترك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إنها في ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف.. اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين.. في جنة الخلد إن شاء الله.. غفر الله لها وألحقنا بها على خير.. كفين للدعاء".

ونعت الفنانة ياسمين صبري الكحلاوي، قائلة: "البقاء لله في الشيخة #عبلة_الكحلاوي كنت اتمني شرف مقابلتها. ان شاء الله في مكان افضل و في نور.. إنا لله وانا اليه راجعون".

من جانبه نعى الفنان محمد فؤاد الكحلاوي في حسابه على "انستغرام"، وقال : "ننعي بخالص الحزن الدكتورة عبلة الكحلاوي.. انا لله وانا اليه راجعون"

وكتبت الفنانة سوسن بدر: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

كما قال الفنان هاني رمزي: "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوى السيدة الفاضلة والقلب الطيب عزائى لصديقى وأخى الدكتور أحمد الكحلاوى، ولكل محبيها فى مصر والعالم العربي".

من جهتهم عبر مغردون على "تويتر" عن حزنهم الشديد على رحيل الدكتورة الكحلاوي، مشيرين إلى أنها كانت تتمتع بأسلوب بسيط ومريح في الكلام، وأن ذكراها ستبقى خالدة في قلوبهم.

وقال إحدى المغردات: "كانت ست هينة وبسيطة وكلامها واضح وسهل..الله يرحمها ويجعل كل حرف علمته لحد فى يوم من الايام شفيع ليها".

وقالت آخر: "ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته كانت هشّة بشّة رؤياها مريحة للقلب وهادئة حروفها على أسماعنا نسأل الله لها الجنة بفضله وكرمه هي وجميع أمواتنا"



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news