محمد رمضان يشوّق الجمهور بـ «ملحمة رمضان 2021»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

واصل الفنان محمد رمضان، تشويق جمهوره عن مسلسله الجديد «موسى» الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ووصف بطل «البرنس» و«نسر الصعيد» العمل الجديد بأنه سيكون «ملحمة».

ونشر رمضان صورة من كواليس المسلسل الذي يجري التحضير له حالياً، وعلق عليها: «من كواليس موسى.. بإذن الله ملحمة رمضان ٢٠٢١»، مشيراً إلى أن المسلسل من إنتاج شركة سينرجي وتأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

واختتم محمد رمضان كلماته بـ: «ثقة في الله نجاح يليق بكم».

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