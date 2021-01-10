الموت يفجع الفنان حسن الرداد.. وإيمي سمير غانم: فقدت حماة وأماً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

غيّب الموت، اليوم الأحد، والدة الممثل المصري حسن الرداد، كما أعلن الفنان.

وكتب الرداد عبر حسابه على «فيس بوك»: «توفيت إلى رحمة الله أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فاديا الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا».

ونعت زوجة حسن الرداد، النجمة إيمي سمير غانم، حماتها عبر «إنستغرام»، وكتبت: «الله يرحمك يا حبيبة قلبي.. حماتي وصاحبتي وأمي».

ونشر كل من الرداد وإيمي صورتين تجمعهما بالراحلة. ونشر حسن صورة له مع الراحلة من داخل الحرم المكي.

وحرص العديد من وجوه الوسط الفني على مواساة الرداد وإيمي، ناشرين عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل رسائل تعزية.

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