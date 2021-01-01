تشييع بيير كاردان.. العائلة لم تعلن الموعد الدقيق

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يتوقع أن تكون مراسم تشييع المصمم الفرنسي بيير كاردان الذي توفي الثلاثاء الماضي محصورة بالعائلة، على ما كشف النعي الذي نشرته صحيفة «لوفيغارو» الخميس، وسيقام التشييع في باريس، لكنّ تاريخه لم يُعلّن.

وجاء في النعي أن «مراسم التشييع ستقام في مقبرة مونمارتر في الدائرة السادسة عشرة من باريس وستكون خاصة بالعائلة، وتتبعها مواراة جثمان الراحل في الثرى».

ولم تعلن العائلة الموعد الدقيق للتشييع. وقال مصدر قريب منها لوكالة فرانس برس إن قداساً تذكارياً سيقام أواخر يناير الجاري في العاصمة.

وتوفي كاردان المولود لمهاجرين إيطاليين والذي أصبح رجل أعمال ذائع الصيت عالمياً، الثلاثاء عن 98 عاماً في المستشفى الأميركي في منطقة نويي غرب العاصمة الفرنسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news