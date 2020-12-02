نجوى كرم : نعم كنت زوجة ثانية والحب سيد الموقف

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

فاجأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الوسط الفني والإعلامي، بتصريح غير متوقع كشفت فيه عن سر لم تعلن عنه سابقا، خلال حلولها ضيفة على برنامج "جعفر توك". ورداً على سؤال عن مدى قبولها أن تكون زوجة ثانية في حال تزوجت من رجل مسلم. أشارت إلى أنها عاشت هذه التجربة وانها ارتبطت برجل متزوج وانها رفضت أن ينفصل عن زوجته الأولى احتراما لها.

وأكدت كرم أن الحب هو سيد الموقف وهو الذي يدفع بالإنسان إلى أخذ قرارات غير متوقعة.

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