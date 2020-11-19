وفاة الفنان المصري فايق عزب..أصيب ب"مارسا" و "كورونا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس ، بعد صراع مع المرض، وسيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية. وكان الفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ شهر 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وتتمثل أعراض الإصابة بالمارسا، بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب فى مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم.

وفي حالة المضاعفات يتسببت في مشاكل في مجرى الدم والرئة، وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل، وللعلاج من المرض القاتل، يتم وضع المصابون في الحجر الصحي، واتباع طرق الوقاية وهي نفسها المتعبة مع فيروس كورونا.

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