"الجونة السينمائي".. إصابات "كورونا" تكثر بين الفنانين

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

حالة من الخوف، خلفتها الأنباء الواردة من القاهرة، وذلك بالتوازي مع إعلان عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد بعد مشاركتهم الأخيرة في فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" الذي انتهت فعالياته قبل بضعة أيام.

وعلى الرغم من التحذيرات التي تعالت عبر الفضاء الإلكتروني، إلا أن أجواء المهرجان السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، شهدت العديد من الحفلات الفنية والفعاليات الجماعية التي توافدت عليها أعداد لامحدودة من رواد الدراما والسينما، وكان أبرزها، حفل عمرو دياب والذي دعا من خلاله النجم إلى ضرورة وضع "الكمامات" والتزام الحيطة والحذر، لحقه الإعلان العام عن خطوبة الممثلة المصرية بشرى.

في اليوم الخامس للمهرجان، أعلن المغني المصري" ويجز" إصابته بفيروس كورونا قائلًا" يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كتير، فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل... ربنا يعافينا".، وسرعان ما أعلنت الممثلة المصرية سارة عبد الرحمن عن إصابتها قائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أنا عملت تحليل كورونا، والنتيجة طلعت إيجابية للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل."

وأعلنت مصممة الملابس ريم العدل إصابتها بفيروس كورونا، وذلك، مباشرة بعد عودتها من المهرجان،

وفي سياق متصل، تطورت الحالة الصحية للممثلة المصرية نشوى مصطفى بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد قائلة "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا... فيما عادت النجمة مجددا لتوصل رسالة إلى السلطات الصحية المختصة في مصر قائلة "بموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة ...حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهي مستشفى"، الأمر الذي دفع المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، هاني يونس، للإعلان عن تواصل وزارة الصحة مع الممثلة المصرية ونقلها لأحد المستشفيات العلاج.

في ذات السياق، لم تمض أيام "مهرجان الجونة السينمائي"، من دون تحذيرات قادها أهل الفن أنفسهم مشددين على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع "الكمامات". وذلك، على الرغم من الإشاعات التي طالت عددا منهم أثناء تواجدهم في المهرجان، وأبرزهم الممثلة المصرية أمينة خليل ما أثار جدلا مصريا واسعا حولها، في الوقت الذي أعلن الممثل اللبناني نيكولا معوض الشفاء من فيروس كورونا في الفترة الماضية، على هامش مشاركته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأمر الذي دفع المخرج المصري كريم العدل إلى توقع زيادة أعداد حالات المصابين في الوسط الفني معلقا "الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة... يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة قبل ما يقابل أي حد"، كذلك الحال بالنسبة للممثلة المصرية أيتن عامر التي كتبت عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك "هما ليه لسة في ناس ما أعلنوش خبر إصابتهم لحد دلوقتى"، ليرد عليها المخرج مجدي الهواري قائلا "حاجة غريبة جدا"... قبل أن ترد في تغريدة أخرى نافية أنها تقصد الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي.

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