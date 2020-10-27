هل حضرت أمينة خليل مهرجان الجونة وهي مصابة ب"كورونا"؟!

المصدر: متابعة - الإمارت اليوم

نفت الفنانة أمينة خليل الشائعات التي تداولت أخيرا وعلى نطاق واسع بشأن حضورها مهرجان الجونة وهي مصابة بفيروس كورونا. وقالت أمينة في فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»: «عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا بي سي أر والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، وعشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلع عليا إشاعات بأن أنا واحدة مستهترة وجايه المهرجان، فدي مش شبهي وعمري ما هعمل كده أبدًا».

وتابعت: «كورونا مسؤولية كبيرة جدًا يا جماعة خلوا بالكم، احموا نفسكم وخلوا بالكم من عائلتكم وحبايبكم وبطلوا تطلعوا إشاعات». وتابعت أمينة في منشور اَخر: «ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمد لله».

وكانت أمينة خليل قد أعلنت ، خلال تواجدها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة التي تقام حاليا عن تعافيها من فيروس كورونا، وهذا ما أثار الكثير من الجدل حولها.

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