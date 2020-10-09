انتحار الفنانة التونسية عبير شعبان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدمت الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان، اليوم الجمعة، على الانتحار في حادثة هزت الوسط الفني.

وتم العثور على الفنانة المسرحية عبير شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة، بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وأسباب إقدام الفنانة الشابة التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها على الانتحار.

وأحدث خبر انتحار الفنانة عبير شعبان الكثير من الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن السبب الذي دفع الشابة المسرحية عبير للانتحار

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس .

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