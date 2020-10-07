مقاهي بركسل مغلقة لمدة شهر بسبب "كورونا"

المصدر: بروكسل-أ ف ب

أعلنت السلطات البلجيكية الأربعاء أن المقاهي ستغلق أبوابها من صباح يوم غد الخميس في سائر أنحاء منطقة بروكسل للحد من الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في العاصمة البلجيكية. ومن المقرر تطبيق هذا الإجراء لمدة شهر واحد . ويسمح للمطاعم بأن تبقى مفتوحة. وأوضح رئيس المنطقة رودي فيرفورت للإعلام "نحن في وضع معقد ومتوتر للغاية في بروكسل".

ونددت رئيسة اتحاد المقاهي في بلجيكا بهذا الإجراء "التمييزي" ضد هذه المؤسسات وطالبت بتقديم "دليل علمي يؤكد أن انتشار (الفيروس) يأتي من المقاهي".

واستنكرت على قناة "أر تي بي إف" التلفزيونية قائلة "ما هو الفرق بين تناول الطعام وشرب القهوة في مطعم وشرب كوب على طاولة تضم أربعة أشخاص في مقهى؟ من المستحيل فهم ذلك". وعزا فيرفورت، من جانبه، ذلك إلى أن القواعد الصحية "تحظى باحترام أفضل في المطاعم".

وأوضح "إنه شكل آخر من أشكال الاستهلاك حيث يتم الجلوس على الطاولة ونضع الكمامة عندما نتنقل. أما في المقاهي فالمشكلة تكمن في الحركة وحقيقة أنه في لحظة معينة يتم الاختلاط بين الطاولات".

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