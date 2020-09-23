الفنانة هالة صدقي تكشف تطورات قضية إنكار نسب طفليها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي إلغاء قضية إنكار النسب المرفوعة من زوجها، لتغيب محامي والد طفليها عن حضور الجلسة.

وقالت هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة، بعد تأكده من حضورنا، ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه.. تكرم القاضي لتأجيلها لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية، لكنه نجح في التشهير".



بدأت الأزمة بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه، كما اتهمها باستخدام بويضات سيدة أخرى لحدوث الحمل بعد زواجهما، على حد زعمه.

وأعلنت هالة أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامي ومحاميه صالح السقا الذى "شهّر بها"، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها .

وكانت هالة صدقي أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأمين، يبلغان من العمر الآن 10 سنوات.

يذكر أن هالة صدقي تشارك خلال الفترة الحالية في بطولة مسلسل ”ليه لأ“، الذي يعرض على منصة ”شاهد“ الإلكترونية، وهو من بطولة أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، وعمر الشناوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news