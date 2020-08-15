الشاب خالد يتضامن مع الشعب اللبناني بـ «جميلتي بيروت»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد الثلاثاء المقبل أغنية بعنوان «جميلتي بيروت» تضامناً مع الشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت الكارثي.

وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة «عليا بابليشينغ» لوكالة فرانس برس: «زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم».

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر، كما جاء في البيان.

وفي إطار الأغنية تعاون الفنان مع منسق الاسطوانات اللبنانني رودج الذي كتب عبر «فيس بوك»: «تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفاً شعباً مجروحاً وجائعاً مشرداً». وأرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

وأسفر الانفجار الذي اجتاج بيروت في الرابع من أغسطس الجاري عن سقوط أكثر من 171 قتيلاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news