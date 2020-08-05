نادين نجيم بعد نجاتها تروي ساعات الرعب في بيروت: ما رأيته «صعب ينوصف»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أكدت الفنانة نادين نجيم أنها كتب لها عمر جديد بعد إصابتها في الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنها خضعت لجراحة استغرقت نحو ست ساعات، إثر إصابتها لأن بيتها بموقع قريب من المرفأ الذي شهد الكارثة.

وشبهت النجمة اللبنانية على حسابها بـ«إنستغرام» الانفجار بـ«قنبلة نووية»، داعية بالرحمة لمن قضوا، وبالشفاء للجرحى.

وكتبت نادين نجيم منذ ساعات، مطمئنة جمهورها: «بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي».

وأضافت «وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية».

واختتمت نادين منشورها بالدعاء: «شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى».

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