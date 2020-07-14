طافية على بحيرة.. العثور على جثة ممثلة أميركية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت السلطات المحلية في إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا الأميركية، امس الإثنين، على جثة الممثلة نايا ريفيرا، طافية في إحدى بحيرات الولاية.

وقال بيل أيوب، عمدة مقاطعة فينتورا، حيث عثر على جثة الممثلة، إن "الجثة اكتشفت في صباحا في المنطقة الشمالية من بحيرة بيرو"، مضيفا إنه "لا مؤشرات على حدوث جريمة أو انتحار".

ونقلت الجثة إلى مكتب الطبيب الشرعي في المقاطعة.

وقد شوهدت ريفيرا آخر مرة الأربعاء قرب البحيرة، حيث استأجرت قاربا مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات.

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