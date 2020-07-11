وفاة «مكتشفة النجوم» المنتجة مي مسحال في القاهرة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

توفيت، أمس، المنتجة الفلسطينية وكاتبة السيناريو مي مسحال في منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة، بسبب جلطة مفاجئة.

وقدمت الراحلة عدداً كبيراً من الأعمال المتميزة والناجحة التي كان بعضها علامات مميزة في تاريخ نجوم انطلقوا نحو الشهرة، مثل هاني رمزي ونيللي كريم ورامز جلال ومصطفى شعبان ويوسف الشريف وماجد المصري وحلا شيحة وعامر منيب، ولذا أطلق البعض على مي مسحال لقب «مكتشفة النجوم».

ومن أعمال مي مسحال المميزة في تاريخ السينما من حيث الموضوع والرؤية الفنية فيلم «ليه يا بنفسج» للمخرج رضوان الكاشف وبطولة لوسي ونجاح الموجي وفاروق الفيشاوي، وفيلم «رومانتيكا» لممدوح عبدالعليم ولوسي وعلاء ولي الدين وشريف منير وأشرف عبدالباقي واخراج زكي فطين عبدالوهاب.

وأنتجت الراحلة أفلاماً كوميدية كانت انطلاقة لكثيرين مثل «غبي منه فيه» الذي اشتهر من خلاله كل من هاني رمزي ونيللي كريم، و«أحلام الفتي الطايش» الذي صعد من خلاله رامز جلال للبطولة المطلقة، و«سحر العيون» الذي منح عامر منيب وحلا شيحة ونيللي كريم بطولة غيّرت مسارهم الفني. كما قدمت الفنان مصطفى شعبان في بطولة فيلم «فتح عينك» مع نيللي كريم، ويوسف الشريف في فيلم «آخر الدنيا»، وماجد المصري مع أميرة فتحي وهاني رمزي في فيلم «فرقة بنات وبس»، وكان آخر أعمالها «بترا بوابة الزمن» عام ٢٠١٧.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news