عالم بريطاني : فيروس كورونا كان " نائما" وبيننا منذ فترة طويلة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

طرح عالم بريطاني رواية جديدة بشأن كورونا المستجد، تشير إلى أن الفيروس كان موجودا وبحالة "نائمة" قبل فترة طويلة من اندلاع الوباء في مدينة ووهان الصينية.

وأعرب الدكتور توماس جيفرسون، كبير الباحثين في "مركز الطب المبني على الأدلة" في جامعة أوكسفورد ل صحيفة "تيلغراف"، عن قناعته بأن الفيروس كان موجودا في عدة بلدان منذ فترة.

وبناء على أدلة من مختلف دول العالم، أشار العالم إلى أن الفيروس تم اكتشافه في عينات مياه الصرف في برشلونة بإسبانيا في مارس 2019، قبل 9 أشهر من تفشيه في ووهان.

كما تم العثور على الفيروس في العينات التي تم أخذها في تورينو وميلانو بإيطاليا في ديسمبر الماضي.

ونقلت روسيا اليوم عن العالم قوله: "أعتقد أن الفيروس كان هنا قبل فترة. وأقصد بذلك أنه كان في كل مكان. وربما هو فيروس نائم تم تنشيطه بفعل الظروف البيئية".

وأورد كمثال حالة إصابة على متن سفينة كانت في رحلتها من جزيرة جورجيا الجنوبية بجنوب المحيط الأطلسي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرا إلى أن الإصابة سجلت في اليوم الثامن من الرحلة، عندما عبرت السفينة مياه بحر ويدل.

وتساءل العالم: "هل كان الفيروس في الطعام وأصبح نشيطا بعد خروجه من حالة الجمود؟".

وأضاف العالم أن الفيروسات "موجودة دائما، وهناك ما يجعلها نشيطة في لحظة معينة، ربما الكثافة السكانية أو ظروف البيئة. وهذا ما يجب أن ندرسه".

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