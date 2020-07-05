في وداع «ماما» رجاء الجداوي.. حالة حزن تجمع كل النجوم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نعى عدد كبير من النجوم والمشاهير الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت صباح اليوم في أحد مستشفيات العزل الصحي بمصر، بعد صراع لأسابيع مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وخلف رحيل الفنانة القديرة حالة من الحزن الحقيقية على حسابات النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى ساحة عزاء بديلة لنجمة كبيرة تركت إرثاً فنياً حافلاً، في السينما والتلفزيون والمسرح، وكذلك على منصات الأزياء التي ارتبطت بها كرمز للأناقة والموضة.

ورثى حشد كبير من النجوم رجاء الجداوي، مرفقين كلماتهم بصور الراحلة. وكان في مقدمة الفنانين الذي رثوا النجمة الراحلة: سوسن بدر، ونبيلة عبيد، وعمرو دياب، وأنغام، وسمية الخشاب، وعبدالمجيد عبدالله، وأمير كرارة، وأحمد السقا، ونانسي عجرم، وهيفاء وهبي، ونجوى كرم، وشريف منير، وأشرف زكي، وإليسا، ومحمد حماقي، ومحمد هنيدي، والفنانة أحلام، وآخرون.

ووصف العديد من الفنانين الراحلة بأنها كانت بمثابة الأم بالنسبة إليهم، فكتبت الممثلة مي كساب: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي #رجاء_الجداوي».

بينما قال الفنان أحمد السعدني ناعياً الراحلة: «الله يرحمك يا طيبة يا محترمة يا راقية يا جدعة يا حنينة يا ماما رجاء».

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