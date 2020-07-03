وفاة الفنان المصري محمود جمعة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي اليوم الفنان والشاعر المصري محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى منذ أسبوعين، حتى وافته المنية.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عبر حسابه على موقع الصور الشهير، نبأ الوفاة بنشر صورة للفنان الراحل

محمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.

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