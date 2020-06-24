بالفيديو.. رسالة حادة من نجوى كرم في "نعش السم"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة توعوية للشباب العربي حول قضية إدمان المخدرات، من خلال فيديو قدمته بصوتها وحمل عنوان "نعش السم". وتتميز الرسالة التي كتبت كلماتها كرم وقدمتها بصوتها، بلغة حادة تتوجه بها الى كل مدمن، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يصادف بتاريخ 26 من الشهر الجاري.

وتقول كرم في النص الذي صور على طريقة الفيديو كليب وتصل مدته الى ما يقارب الدقيقة ونصف الدقيقة: "يللي عم تتعاطى السم وتسم دماغك وتطير، إيمانك بشيل الهم، مش كذبة هيك مشاوير، قلي شو اللي جابرك، ما نعش السم ناطرك تـ ياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير". هذا الفيديو هو من إخراج محمد سرحان، وقام بشخصية المدمن حسين ادريس، بينما قدمت سهير ناصر الدين دور والدة المدمن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news