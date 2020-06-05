وفاة الفنان المصري محمود الشوربجي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي، امس الخميس، الفنان المصري محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، بعد معاناة مع المرض.



ونعى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل، وأكد أن أسرة محمود الشوربجي فضّلت دفنه في صمت لعدم التسبب في ازدحام تماشيًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة بسبب تداعيات كورونا.

وشارك محمود الشوربجى فى دراما رمضان الماضى، فى خمسة أعمال هى "الفتوة" للنجم ياسر جلال، "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين فى الصندوق" للفنان حمدى الميرغنى، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

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