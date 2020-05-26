وفاة كومبارس كوميدي شهير في السينما المصرية.. أحمد فهمي : وداعا يا عم إيتو

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة الكومبارس الكوميدي الشهير عبد النبي السيد، أحد العاملين في الوسط الفني منذ سنوات طويلة. وكان آخر ظهر فني للراحل في مسلسل "عمر ودياب"، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.

ونعى الفنان أحمد فهمي عبد النبي السيد قائلا: "كنت من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية... وكان ليا الشرف أني أصور معاك أخر فيلم صورته (لسة منزلش) .. كنت راجل طيب وشاطر ومحترم ... سلام يا عم ايتو .. الله يرحمك".

وشارك عبد النبي السيد، في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، من بطولة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد، وجسد ضمن أحداث العمل دور "غاندي"، كما شارك في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية.

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