الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج شهير تصدم معجبيها في اليابان

المصدر: طوكيو - رويترز

أصابت الوفاة المفاجئة لهانا كيمورا (22 عاماً)، المصارعة اليابانية المحترفة، وإحدى المشاركات في برنامج «تيراس هاوس» الواقعي، معجبيها بصدمة، وأثارت مخاوف من التنمر الإلكتروني بعد تقارير تعرضها لمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت كيمورا ضمن ستة من المشاركين في أحدث مواسم تيراس هاوس، وهو برنامج شعبي دولي يتابع حياة شبان وشابات يعيشون معاً. وعلق البرنامج التصوير في أبريل الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأكدت منظمة ستاردوم المشجعة لرياضة المصارعة والتي كانت كيمورا عضواً فيها وفاتها في بيان نُشر على «تويتر» أمس السبت. وأضافت أن التفاصيل مازالت غير واضحة.

وكانت كيمورا إحدى الشخصيات التي يفضلها المعجبون بشعرها الوردي المميز وشخصيتها الخجولة التي تتناقض مع شخصيتها في حلبة المصارعة.

وتدفق المعجبون على «تويتر» بعد تقارير إخبارية عن وفاتها، مشيدين بأداء كيمورا في البرنامج الذي تبثه شبكة «نتفليكس».

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